بالفيديو.. مذيعة يسقط سنها أثناء قراءة الأخبار “على الهواء”

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وكثيرة هي المواقف الطريفة أو المحرجة التي تقع خلال البث المباشر، إلا أن ما حدث مع المذيعة الأوكرانية ماريتشكا بادالكو، كان غير متوقع على الإطلاق.
إذ خلال إذاعتها لنشرة إخبارية على قناة “1+1” الأوكرانية، تعرضت المذيعة ماريتشكا بادالكو لموقف محرج، عندما سقط سنها الأمامي على نحو مفاجئ أثناء قراءة الأخبار.
وتعاملت ماريتشكا مع الموقف بحرفية عالية، حيث واصلت تقديم النشرة، الأمر الذي جعل كثيرين يعلّقون على مقطع الفيديو الذي انتشر بعد الحادثة، ويثنون على تصرف المذيعة.
ووفق ما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية “بي.بي.سي”، فقد علّقت ماريتشكا على الموقف كاشفة أن هذا السن كان قد سقط قبل عشر سنوات، بعدما تسببت ابنتها في كسره عن طريق الخطأ.
وبيّنت ماريتشكا أنها تلقت دعما كبير من جانب كثيرين شاهدوا الفيديو، وقالت إنه من الضروري أن يحافظ الشخص على هدوئه في مثل هذه الظروف.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.