نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم في “الرواية الكاملة”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 19 يوليو 2020 01:15 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

وكشف الفيلم النقاب عن العديد من المفاجآت والاعترافات بشأن كواليس حادثة محاولة اقتحام فيلا الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، التي وقعت قبل أشهر.

وتحدثت نانسي عجرم في الفيلم لأول مرة، عن سر الجرح الذي أصاب قدمها عقب قتل زوجها لشاب سوري بحجة محاولته اقتحام منزلهم.

وقالت إن الجرح في ساقها نتج عن حرق من شظية رصاصة. وأشارت إلى أنه عند توقف إطلاق النار بين زوجها ومقتحم منزلهما، سارعت هي لتفقد زوجها وبناتها، ودخلت في حالة انهيار عصبي.

وأردفت قائلة: “شعرت أن ساقي تؤلمني ولم ألتفت إليها، ثم أخبرتني والدتي أنها ترى دماء على ساقي وتبين أن هناك حرقا من شظية”.

وأطل في الفيلم كل من نانسي عجرم وزوجها الدكتور فادي الهاشم، إضافة إلى والد نانسي ونهاد الهاشم شقيق فادي وزوجته جوزيه الهاشم ناطور المنزل، السائق وأصدقائه جميعهم، بالإضافة إلى ظهور ذوي القتيل لينسف كل ما قيل عن أن الرواية من طرف نانسي وزوجها فقط، فظهر والد و والدة القتيل الذين حكوا روايتهم ، ورغم محاولات كثيرة للتواصل مع زوجة القتيل فاطمة إلى أنها رفضت الظهور.

وقالت: “عشت مستقبل بثانيتين: مات فادي؟ أخدوا ميلا؟ ايللا صار لها شي؟ دقائق مرت كسنة”.

Advertisements

وروت نانسي عجرم في الفيلم، أنه فور شعورها بدخول مقتحم منزلها للداخل، بعدما ظل مختبئا في الشرفة لمدة 3 ساعات، دخلت إلى الحمام واتصلت بوالدها، وأخبرته أن هناك “حرامي بالبيت”، في الوقت الذي كان محمد الموسى يهدد زوجها فادي الهاشم بالسلاح طالبا المال.

أكد فادي ونانسي أنه ليس لديهم أي حماية لأنهم يشعرون أنهم بأمان، خاصةً أن المنطقة التي يتواجد فيها منزلهما قرية.

أما والد ووالدة القتيل قالوا من جهتهم أنهم كانوا ليدافعوا عن أنفسهم وعائلتهم في حال إقتحام منزلهم، “ولكن ننتظر القضاء وحكم القضاء”.

وذكر والدها أنه طلب من زوجته الاتصال بالشرطة بينما كان يتوجه إلى الفيلا بعد تلقي اتصال ابنته.

وكشف فادي الهاشم أن محمد الموسى قال له عند مواجهته له “لا تجبرني أن أذيك، أين زوجتك؟، فسمع صوت نانسي من الحمام أثناء اتصالها بالسائق أحمد الذي كان متواجدا مع شقيقه وصديقين، وتوجهوا إلى الفيلا أيضا، وأصر الموسى على طلب خروج نانسي، لكن زوجها فادي رفض ذلك.

وفي الرواية أن منزل نانسي وزوجها تعرض لـ”محاولة سرقة” في شهر كانون الثاني، من قبل محمد حسن الموسى، انتهت بإطلاق نار ومقتل الموسى.