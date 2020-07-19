- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
رنا صلاح الدين - مازحت دانيلا سمعان زوجها النجم الإسباني سيسك فابريجاس، من خلال نشرها صورة على حسابها الشخصي بموقع التوةاصل الاجتماعي "إنستجرام".
دانيلا شاركت متابعيها صورة جمعت بين زوجها وبين ابنهما وعلقت عليها قائلة: "ابني الأكبر وابني الأصغر".
اللبنانية دانيلا سمعان، زوجه نجم نادي موناكو الفرنسي، حرصت على استعادة ذكريات رحلاتها الصيفية، بمقطع فيديو لإحدى مغامراتها عام 2017، وظهرت وهي تخوض مغامرتها مع الـ banana boat، والتي انتهت بهما بسقوط زوجها في المياه بعد تمسكه لفترة طويلة.
دانيلا سمعانفابريجاس، نجم برشلونة وأرسنال السابق وموناكو الحالي، حرص على الاحتفال بعيد ميلاد زوجته الشهر الماضي، والتى أتمت عامها الخامس والأربعين، حيث نشر مجموعة صور تجمعهما عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، معلقا عليها: "عيد ميلاد سعيد يا حبيبتي.. شكرا لك على كل السعادة والفرح الذى تجلبيه لحياتنا كل يوم.. أحبك كثيرا".
دانيلا سمعان
يشار إلى أن الثنائي يقضيان عطلتهما على ضفاف أحد الشواطئ، بعد قضائهما فترة العزل الصحي المنزلي طوال الفترة السابقة.
دانيلا سمعان
دانيلا سمعان
دانيلا سمعان
دانيلا سمعان
كانت هذه تفاصيل خبر دانيلا تغازل فابريجاس.. وتفاجئ متابعيها بصورة ابنها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.