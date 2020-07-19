بعد الأزمة القلبية.. تعرف على وظيفة إيكر كاسياس الجديدة.. صور

رنا صلاح الدين - عاد النجم الإسباني إيكر كاسياس، حارس مرمى ريال مدريد الأسطوري إلى النادي الملكي من جديد، لكن بعيدا عن المستطيل الأخضر، وذلك بعد 5 سنوات على رحيله عن الريال.

إيكر كاسياس

صحيفة "ماركا" الرياضية الإسبانية، ذكرت أن كاسياس سيعمل مستشارا ومساعدا لرئيس النادي فلورنتينو بيريز، الذي يريده بالقرب منه.. وهذه أول وظيفة يشغلها كاسياس صاحب الـ 39 عاما بعد اعتزاله كرة القدم.

إيكر كاسياس

الصحيفة أضافت أن المهام المناطة بكاسياس، الذي حرس عرين ريال مدريد بين عامي 1999 و2015، ستحدد بشكل أكبر خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

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النجم الفرنسي زين الدين زيدان، كان قد شغل في السابق منصب مستشار رئيس النادي، قبل تحوله إلى التدريب ليقود الفريق إلى 3 تتويجات بدوري أبطال أوروبا ولقبين للدوري الإسباني.

إيكر كاسياس

كاسياس كان قد اعتزل عمليا في مايو 2019، بعد تعرضه إلى نوبة قلبية أثناء جولة تدريبية في نادي بورتو البرتغالي الذين كان يلعب في صفوفه.

إيكر كاسياس

الصحيفة أكدت أن رئيس ريال مدريد يعرف أن كاسياس "أحد الأصول الرئيسية للنادي، وهو فوق ذلك شخصية قيادية، ويريد بيزيز دمجه ضمن فريقه الإداري".