التويجري لـ"الخليج 365": تأثير كورونا على العالم يقود الجميع للاتحاد من أجل إنقاذ البشرية من تداعيات الجائحة المزيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اقتصاد الخليج 365 الأحد 2020/7/19 02:35 م بتوقيت أبوظبي الأحد 2020/7/19 02:35 م بتوقيت أبوظبي

التويجري لـ"الخليج 365": تأثير كورونا على العالم يقود الجميع للاتحاد من أجل إنقاذ البشرية من تداعيات الجائحة



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