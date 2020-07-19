سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 19 يوليو 2020.. ارتفاع مرتقب للجنيه

استقر سعر الدولار في مصر أمام الجنيه، اليوم الأحد، عند متوسط سعر 15.92 جنيه للشراء و16.02 جنيه للبيع، فيما سجل سعره على شاشات البنك المركزي المصري عند 15.90 جنيه للشراء، و16.03 جنيه للبيع.

وبلغ متوسط سعر الدولار في بنك الإمارات دبي الوطني، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك الكويت الوطني، والبنك الأهلي المتحد نحو 15.92 جنيه للشراء، و16.02 جنيه للبيع.

وقال البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد في بيان، الخميس، إنه استكمل حزمة دعم بقيمة 3.9 مليار دولار لمؤسسات مصرية.

وأضاف أن الحزمة تشمل 3.55 مليار دولار للبنك المركزي المصري وبنوك مصرية أخرى لمساعدتها على التعامل مع تداعيات جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19" على البلاد.

وأعلن البنك المركزي المصري ارتفاع حجم السيولة المحلية خلال الفترة من يوليو/تموز إلى أبريل/نيسان من العام المالي 2019 - 2020 لتبلغ نحو 4.353 تريليون جنيه في نهاية أبريل/نيسان الماضي، مسجلا زيادة قدرها 4.489 مليار جنيه بمعدل 12.7%.

أقل سعر للدولار

أظهرت أسعار التداول لدى بنك قناة السويس أقل سعر لصرف الدولار في السوق المصرية عند مستوى 15.89 جنيه للشراء، و15.99 جنيه للبيع.

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أعلى سعر للدولار

سجل البنك التجاري الدولي أعلى سعر صرف للدولار مع بداية تداولات اليوم الأحد، عند مستوى 15.92 جنيه للشراء، و16.02 جنيه للبيع.

سعر اليورو والإسترليني

جاء متوسط سعر اليورو الأوروبي في مستهل تعاملات أغلب البنوك العاملة بسوق الصرف المصرية عند مستوى 18.11جنيه للشراء، و18.33 جنيه للبيع بحسب شاشات التداول في البنك الأهلي المصري.

وسجل متوسط سعر الجنيه الإسترليني مع بداية التداولات في أغلب البنوك وشركات الصرافة 19.91 جنيه للشراء، و20.14 جنيه للبيع، بحسب التداولات بالبنك الأهلي المصري.

سعر الريال والدرهم والدينار

أظهرت أسعار التداول في أغلب البنوك المصرية، أن متوسط سعر الريال السعودي استقر عند مستوى 4.15 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، وفقا للتداولات في بنك مصر.

واستقر أيضا متوسط سعر الدرهم الإماراتي في سوق الصرف المصرية عند مستوى 4.31 جنيه للشراء، و4.36 جنيه للبيع، وفقا لشاشات التداول في بنك مصر.

وبلغ متوسط سعر الدينار الكويتي 49.31 جنيه للشراء، و52.13 جنيه للبيع، بحسب شاشات التداول في بنك مصر.