Jul 19, 2020
أُدخلت النجمة شكران مرتجى الى مستشفى الأندلس الكائن بدمشق ليلة أمس السبت وذلك بعد شعورها بألم شديد في الأيام الماضية، حيث قام الأطباء بإجراء عملية إستئصال المرارة.
العملية الجراحية تكللت بالنجاح، وقد بدأت حالة “مرتجى” الصحية تتحسن تدريجيًا وهي تحت رعاية الأطباء، على أن تغادر المستشفى بعد أيام قليلة.
ومن المتوقع أن تعود شكران مرتجى لتقف امام كاميرا المخرج محمد عبد العزيز لتنهي من تصوير أخر مشاهدها في مسلسل “شارع شيكاغو” وذلك بعد تحسن حالتها الصحية.
وقد تمنت كل من النجمتين ماغي بوغصن وأمل عرفة السلامة لزميلتهما شكران مرتجى، وقالت ماغي بوغصن: “الحمدالله على سلامتك شكران الغالية.. أزمة ومرّت.. المهم إنّك بخير”.
أما امل عرفة كتبت: “ألف الحمد الله على سلامتك أحبابك كثر ينتظرون أن يطمئنوا عليك. شكران أجرت عملية استئصال المرارة والحمد الله هي بخير”.
حمدالله على سلامتك شكران مرتجى.
كانت هذه تفاصيل خبر شكران مرتجى في غرفة العمليات.. وماغي بوغصن وأمل عرفة تتمنيان لها السلامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.