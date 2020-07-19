شكران مرتجى في غرفة العمليات.. وماغي بوغصن وأمل عرفة تتمنيان لها السلامة

أُدخلت النجمة شكران مرتجى الى مستشفى الأندلس الكائن بدمشق ليلة أمس السبت وذلك بعد شعورها بألم شديد في الأيام الماضية، حيث قام الأطباء بإجراء عملية إستئصال المرارة.

العملية الجراحية تكللت بالنجاح، وقد بدأت حالة “مرتجى” الصحية تتحسن تدريجيًا وهي تحت رعاية الأطباء، على أن تغادر المستشفى بعد أيام قليلة.

ومن المتوقع أن تعود شكران مرتجى لتقف امام كاميرا المخرج محمد عبد العزيز لتنهي من تصوير أخر مشاهدها في مسلسل “شارع شيكاغو” وذلك بعد تحسن حالتها الصحية.

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وقد تمنت كل من النجمتين ماغي بوغصن وأمل عرفة السلامة لزميلتهما شكران مرتجى، وقالت ماغي بوغصن: “الحمدالله على سلامتك شكران الغالية.. أزمة ومرّت.. المهم إنّك بخير”.

أما امل عرفة كتبت: “ألف الحمد الله على سلامتك أحبابك كثر ينتظرون أن يطمئنوا عليك. شكران أجرت عملية استئصال المرارة والحمد الله هي بخير”.

حمدالله على سلامتك شكران مرتجى.