أول صور لحفل زفاف الأميرة بياتريس السري

رنا صلاح الدين - تقدم قصر باكنجهام بالتهنة إلى الأميرة بياتريس لزواجها من المطور العقاري إدواردو موزي، في حفل خاص، أقيم الجمعة، في الكنيسة الملكية في قلعة وندسور بحضور الملكة وزوجها دوق إدنبره وأفراد الأسرة المقربين الآخرين.

قصر بكنجهام، قال: إن الأميرة البريطانية بياتريس وضعت نفس تاج جدتها الملكة إليزابيث في زفافها في كشف للمزيد من التفاصيل عن الحفل الخاص المفاجئ الذي أقيم في إطار ضيق بسبب جائحة فيروس «كورونا».

الأميرة بياتريس

حساب العائلة الملكية البريطانية، قال عبر موقع "تويتر": "مبروك لصاحبة السمو الملكي الأميرة بياتريس والسيد إدواردو مابلي موزي، تزوج الزوجان في حفل خاص صغير في الكنيسة الملكية لجميع القديسين في رويال لودج وندسور يوم الجمعة، احتفلت العروسان بزواجهما مع أقارب العائلتين".

الأميرة بياتريس

وأضاف، ارتدت الأميرة بياتريس فستانًا كلاسيكيًا من تصميم نورمان هارتنل وتاج الماس الملكة ماري تاج، ينتمي كلاهما إلى صاحبة الجلالة الملكة، تم ارتداء التاج من قبل جلالة الملكة في يوم زفافها عام 1947.

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الأميرة بياتريسالأميرة بياتريس، البالغة من العمر 31 عاما، تزوجت في حفل اتسم بالقليل من البهاء والإبهار الملكي المعتاد، وهي الابنة الكبرى للأمير آندرو وسارة دوقة يورك.

الزوجان كانا قد خططا في الأصل للزواج في مايو لكن إجراءات العزل العام بسبب تفشي فيروس كورونا أجبرتهما على تأجيله وإقامة حفل بسيط.

الملكة البريطانية البالغة من العمر 94 عاما وزوجها الأمير فيليب (99 عاما) كانا من بين القلائل الذين حضروا الحفل، وسمحت إنجلترا منذ الرابع من يوليو بإقامة مراسم الزفاف على ألا يزيد عدد الحضور على 30 فردا.

الأميرة بياتريس

الملكة إليزابيث كانت قد وضعت التاج ذاته عندما تزوجت الأمير فيليب في عام 1947.. ويعود صنع التاج إلى عام 1919 وهو من قلادة الماس التي أعطيت للملكة فيكتوريا لحفل زفافها.

الأميرة بياتريس