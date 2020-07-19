بريطاني يكتشف مكان هبوط أطباق طائرة

رنا صلاح الدين - اكتشف بريطاني يدعى بن لاندريكومب، مكانا غريبا في غابة، يعتقد أنه مكان هبوط أجسام فضائية مجهولة الهوية.

ووفقا لـ"روسيا اليوم" فإنه في الشهر الماضي ذهب المواطن بن لاندريكومب إلى الغابة القريبة من قرية ميدون للتجول مع كلبه، وهناك شاهد ظاهرة غريبة، حيث اكتشف مكانا في الغابة سقطت فيه الكثير من الأشجار الضخمة على الأرض وبعضها من دون قمم.

المواطن التقط صورا لهذا المكان وفيديو نشره في Youtube حيث يعتقد بن لاندريكومب، أن هذا قد يكون ناتجا عن هبوط جسم طائر مجهول الهوية في هذا المكان.

ويذكر أن جسمين مجهولين ظهرا قبل أيام خلال بث قناة "بي بي سي" التلفزيونية، على الهواء مباشرة على خلفية مبنى البرلمان البريطاني.