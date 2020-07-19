ميشيل أوباما تظهر بعد غياب بـ«بودكاست» خاصة.. صور

رنا صلاح الدين - تستعد ميشيل أوباما، زوجة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، لإطلاق مدونتها الصوتية «بودكاست» الخاصة يوم 29 يوليو الشهر الجاري، عبر «سبوتيفاي».

ميشيل أوباما

ميشيل أوباما التي تتمتع بشعبية كبيرة، كانت قد حققت نجاحا باهرا مع كتاب مذكراتها «بيكومينغ» الذي صدر في نوفمبر 2018، وبيعت أكثر من 11.5 مليون نسخة منه في العالم، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

ميشيل أوباما

صدور الكتاب تزامن مع سلسلة من الندوات جمعت عشرات آلاف الأشخاص في دول عدة، فضلاً عن وثائقي بثته «نتفليكس» في مايو.

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ميشيل أوباما«ذي ميشيل أوباما بودكاست» سيتضمن في أول موسم له، سلسلة من اللقاءات بين ميشيل وأقاربها، من بينهم والدتها وشقيقها على ما أوضحت في مقطع مصور، ولم توضح إن كان زوجها باراك أوباما سيكون من بين ضيوفها.

ميشيل أوباما

وتنتج المدونة الصوتية هذه شركة «هاير غراوند» التي أسسها الزوجان أوباما عام 2018، وأبرمت «هاير غراوند» شراكات مع «سبوتيفاي» و«نتفليكس».. وأبرمت مدونة ميشيل أوباما شراكة مع مجموعة «بروكتر اند غامبل» لمساحيق التنظيف.

ميشيل أوباما

ميشيل أوباما