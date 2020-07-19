فن ومشاهير

ميشيل أوباما تظهر بعد غياب بـ«بودكاست» خاصة.. صور

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رنا صلاح الدين - تستعد ميشيل أوباما، زوجة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، لإطلاق مدونتها الصوتية «بودكاست» الخاصة يوم 29 يوليو الشهر الجاري، عبر «سبوتيفاي».

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ميشيل أوباما التي تتمتع بشعبية كبيرة، كانت قد حققت نجاحا باهرا مع كتاب مذكراتها «بيكومينغ» الذي صدر في نوفمبر 2018، وبيعت أكثر من 11.5 مليون نسخة منه في العالم، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

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صدور الكتاب تزامن مع سلسلة من الندوات جمعت عشرات آلاف الأشخاص في دول عدة، فضلاً عن وثائقي بثته «نتفليكس» في مايو.

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046ccabb1f.jpgميشيل أوباما«ذي ميشيل أوباما بودكاست» سيتضمن في أول موسم له، سلسلة من اللقاءات بين ميشيل وأقاربها، من بينهم والدتها وشقيقها على ما أوضحت في مقطع مصور، ولم توضح إن كان زوجها باراك أوباما سيكون من بين ضيوفها.

57bcdf2539.jpgميشيل أوباما

وتنتج المدونة الصوتية هذه شركة «هاير غراوند» التي أسسها الزوجان أوباما عام 2018، وأبرمت «هاير غراوند» شراكات مع «سبوتيفاي» و«نتفليكس».. وأبرمت مدونة ميشيل أوباما شراكة مع مجموعة «بروكتر اند غامبل» لمساحيق التنظيف.

00ce8acb20.jpgميشيل أوباما

d48a1a6e78.jpgميشيل أوباما

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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