حبيب نور محمدوف حائر بين الإرث والقلب المكسور

رنا صلاح الدين - لا يزال المصارع الروسي حبيب نور محمدوف، يعاني بعد وفاة والده عبد المناف محمدوف.

علي عبد العزيز، مدير أعمال المصارع الروسي حبيب نورمحمدوف، أعلن عن خطط نورمحمدوف الستقبلية إثر وفاة والده مؤكدا أن نورمحمدوف البالغ من العمر 31 عامًا سيواجه الأمريكي جاستن غاتجي في حلبة النزال عام 2020، على الرغم من المأساة التي حدثت لعائلته.

حبيب نور محمدوف

مدير أعمال المصارع الروسي قال بحسب "سبوتنيك": "إن قلب حبيب مكسور، لكن في النهاية، كان والده يأمل أنه سيواصل المنافسة من أجل الإرث في الرياضة".

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حبيب نور محمدوف

دانا وايت، رئيس منظمة الفنون القتالية المختلطة بطولة القتال النهائي، كان قد أعرب عن تعازيه لنورمحمدوف، ولم يتحدث متعمدا عن موضوع المنافسات المستقبلية لمنح المقاتل الوقت الكافي لتخطي فقدانه لوالده.. حيث من المتوقع أن يواجه نورمحمدوف المقاتل غاتجي في خريف 2020.

حبيب نور محمدوف

مقاتل "إم إم إي" الروسي حبيب نورمحمدوف كان قد احتل المركز الثامن في التصنيف المحدث لأفضل من مثل هذه الرياضة في التاريخ، وقد حقق 28 انتصارا ودافع عن حزامه مرتين.