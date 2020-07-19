أسطورة ميلان يكرم زلاتان إبراهيموفيتش بقميص الـ 100.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - كرم نادي ميلان الإيطالي نجمه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، لوصوله إلى المباراة رقم 100 بقميص "الروسونيري" في مختلف المسابقات.

الحساب الرسمي لميلان على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، نشر مقطع فيديو ظهر فيه باولو مالديني، المدير الرياضي وأسطورة النادي، وهو يكرم "إبرا" خلال الحصة التدريبية للفريق.

زلاتان إبراهيموفيتش

النجم السويدي البالغ من العمر 38 عاما، كان قد شارك في مباراة ميلان الأخيرة أمام بارما، الأربعاء الماضي، والتي وصل فيها للمواجهة رقم 100، منذ أول مباراة له مع الفريق في موسم 2010-2011.. وحقق الفوز في 54 منها، وخسر في 18، وتعادل في 28، مسجلا 62 هدفا، وصنع 27.

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زلاتان إبراهيموفيتش

إبراهيموفيتش انتقل إلى صفوف ميلان في المرة الثانية خلال يناير الماضي، بعد نهاية عقده مع لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي.

زلاتان إبراهيموفيتش

زلاتان خاض مع الفريق الإيطالي 14 مباراة هذا الموسم، مسجلا 6 أهداف، كما صنع ثلاثة.

زلاتان إبراهيموفيتش