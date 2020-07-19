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أسطورة ميلان يكرم زلاتان إبراهيموفيتش بقميص الـ 100.. صور وفيديو

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رنا صلاح الدين - كرم نادي ميلان الإيطالي نجمه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، لوصوله إلى المباراة رقم 100 بقميص "الروسونيري" في مختلف المسابقات.

الحساب الرسمي لميلان على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، نشر مقطع فيديو ظهر فيه باولو مالديني، المدير الرياضي وأسطورة النادي، وهو يكرم "إبرا" خلال الحصة التدريبية للفريق.

460fadb067.jpgزلاتان إبراهيموفيتش

النجم السويدي البالغ من العمر 38 عاما، كان قد شارك في مباراة ميلان الأخيرة أمام بارما، الأربعاء الماضي، والتي وصل فيها للمواجهة رقم 100، منذ أول مباراة له مع الفريق في موسم 2010-2011.. وحقق الفوز في 54 منها، وخسر في 18، وتعادل في 28، مسجلا 62 هدفا، وصنع 27.

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416b5f3171.jpgزلاتان إبراهيموفيتش

إبراهيموفيتش انتقل إلى صفوف ميلان في المرة الثانية خلال يناير الماضي، بعد نهاية عقده مع لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي.

dfcd410ff1.jpgزلاتان إبراهيموفيتش

زلاتان خاض مع الفريق الإيطالي 14 مباراة هذا الموسم، مسجلا 6 أهداف، كما صنع ثلاثة.

fbef5cc0af.jpgزلاتان إبراهيموفيتش

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