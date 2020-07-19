جورجينا رودريجيز تغازل رونالدو بفستان أحمر جريء على اليخت.. صور

رنا صلاح الدين - ظهرت عارضة الأزياء الإسبانية، جورجينا رودريجيز، برفقة صديقها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب وسط مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، خلال تواجدهما على متن البخت الخاص بهما.

جورجينا كانت قد نشرت صورة لها برفقة رونالدو عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، تظهر مرتدية فستانا أحمر جريئا، وتقدم الحلوى لرونالدو، وعلقت عليها قائلة: "هل لي أن أستفيد من حبي".

جورجينا رودريجيز

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عارضة الأزياء الإسبانية لديها طفلة واحدة اسمها، آلانا مارتينا، إلى جانب ثلاثة أطفال لرونالدو من أم مجهولة، وهم كريستيانو جونيور، والتوائم إيفا وماتيو.

جورجينا رودريجيز

كانت جورجينا رودريجيز قد شاركت مابعيها مؤخرا بصورة جريئة عبر "إنستجرام"، بالبيكيني.. على سلم يخت وحظيت بإعجاب أكثر من مليونين و800 ألف متابع، ومن بينهم رونالدو الذي علق عليها، بالقول: "أجمل امرأة على وجه الأرض".

جورجينا رودريجيز