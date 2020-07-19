أمير الكويت يجري عملية جراحية تكللت بالنجاح المزيد

خضع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأحد، لعملية جراحية تكللت بالنجاح، بحسب ما أعلن وزير شؤون الدیوان الأمیري الشیخ علي جراح الصباح.

وأعلن الديوان الأميري الكويتي، أمس السبت، الاستعانة بولي العهد الشيخ نواف الأحمد، لممارسة بعض اختصاصات أمير البلاد الدستورية مؤقتا.

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ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) تصريحا لوزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح، جاء فيه :"صدور أمر أميري بالاستعانة بولي العهد لممارسة بعض اختصاصات أمير البلاد الدستورية مؤقتا".

وفي وقت سابق، قال الشيخ علي جراح الصباح، إن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، دخل المستشفى ظهر السبت، لإجراء بعض الفحوصات الطبية.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أجرى أمير الكويت زيارة للولايات المتحدة، تخللها استكماله فحوصات طبية، وحينها أعلن البيت الأبيض، أن اجتماعا بين أمير الكويت والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد تم تأجيله.