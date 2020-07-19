كندة علوش تعتذر بعد تعرضها لانتقادات بسبب فلسطين

تعرضت الممثلة السورية كندة علوش، لانتقادات واسعة بسبب تغريدة كتبتها على تويتر ثم حذفتها واعتذرت.

وكتبت كندة على تويتر: “أعتذر لكل من فهم كلامي باتجاه خاطئ.. في تويتة سابقة كتبتها اليوم وحذفتها منذ قليل لأن البعض حملها تفسيرات حتماً لم اكن اقصدها”.

وكانت كندة، قد كتبت عبر حسابها على تويتر: “اليوم نعيش في زمن فيه خبر القبض على فتاة التيك توك أهم ألف مرة ويأخذ تفاعلاً قوياً أكثر من خبر إزالة اسم فلسطين من خرائط غوغل”.

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نذكر أنه وبعد شطب خارطة فلسطين عن شبكتي غوغل وآبل، وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي يؤكد في حديث للميادين عن التوجه لرفع قضية على الشركتين لمحاكمة المسؤولين فيهما إذا أصرّوا على مخالفتهم للقانون الدولي.

هذا ولم تعد فلسطين على خرائط العالم على محركي “غوغل” و “آبل”، حيث قام محركا البحث “أبل” و “غوغل” بحذف “دولة فلسطين” من خرائطهما المعتمدة.

تبرير غوغل إنها تعرض ما سمتها “المناطق المتنازع عليها بموضوعية باستخدام خط حدودي رمادي منقط”، وسبق وأن أقدمت “غوغل” على هذه الخطوة عام 2016، وأثارت حينها حفيظة كثيرين حول العالم.