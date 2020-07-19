نتفليكس توقف تصوير مسلسلاتها في تركيا.. لن تصدقوا السبب

أعلنت منصة نتفليكس عن توقف تصوير مسلسلاتها في تركيا رسميًا وذلك بسبب تدخّل الرقابة والحكومة التركية لمنع المشاهد “المثلية الجنسية” من الظهور في المسلسلات.

وأفادت التقارير ان نتفليكس إتخذت هذا القرار بعد مفاوضات جرت بين الحكومة التركية والمنصة العالمية اتهت دون اتفاق لأن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا يريد حجب مشاهد “المثلية الجنسية” من مسلسلات نتفليكس، وبناءً على هذا القرار أوقفت ‫نتفليكس تصوير جميع مسلسلاتها في تركيا.

وبهذا تكون تركيا أول دولة أجبرت منصة نتفليكس العالمية على اتخاذ هذا القرار بوقف أعمالها بسبب مشاهد المثليّة.

نذكر أن بطلة مسلسل “العشق الممنوع”، الممثلة التركية بيرين سات، كانت قد كشفت إنها تلقت اتهامات بالإرهاب بسبب تغريدة لها على موقع تويتر انتقدت فيها سياسات حزب العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب أردوغان، المتبعة بشأن موقع “نتفليكس”. متسائلة “لماذا أدخلوا نتفليكس ضمن متابعاتهم لمواقع التواصل الاجتماعي، وهو ليس كذلك، مشيرة إلى أن “نتفليكس” كان بمثابة مكان يتنفس فيه الممثلون بسبب القيود التي تفرضها الرقابة التركية؛ متسائلة: “هل بذلك يصبح أي شخص إرهابيًّا؟”.