شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة: بدأت عهدا أمام الله بأنّى لنّ أخذلنى وسأنجو ولنّ أستسلمّ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النجمة السورية أصالة نصرى، أنها بدأت عهدا أمام الله وبدأت رحلة مع نفسها تشد فيها من أزرها، مشيرة إلى أنها تحيط عائلتها غير المحبّة الكثير من الأمان.





وكتبت أصالة، عبر حسابها على انستجرام: "أنا وحدى معى.. أُلوّن مجلسى وأُشعل شمعى وأرتّب كلّ ماحولى، وغالباً أجلس فقط دون فعل شيء دون صوت دون قراءة دون تفكير.. أُردّد فى خيالى نغمة واحدة تأخذنى خارج هذا العالم لأستوعب المشهدّ، وأحاول أنّ أبتعد وأعلو علّنى أستصغره".

وأضافت أصالة: "أنا وحدى.. أحمل مفتاح بيتى، ولا أنسى محفظتى، وأحنّ على وأرحمنى، وأشدّ منّ أزر نفسى بنفسى، كنتُ عنّى منذ مُدة قدّ غبت، ولولا أنّى اليوم بدأت ودّاً معى وعهداً أمام الله، بأنّى لنّ أخذلنى ولنّ أهون، أنا خُلقت كى أحيا، وسأنجو ولنّ أستسلمّ، وأستحقّ بعد كلّ هذا البعد عنّى أنّ أُعطينى الوقت كى أكون معى، أسمعنى وأصدقنى، ولا أعتاد ألماً ولا أُعاقبنى، أنا مسؤولة عنّى وعلى أنّ أطمئنّ".

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وتابعت أصالة: "المهمّ أنّى قدّ بدأتّ رحلة معى وحدى، أُحيط عائلتى غير المحبّة الكثير من الأمان، أتبع حدسى، أختار أصدقائى، أتّخذ قرارى، بدأت تتطابق معى أفكارى، بدأت رحلتى أنا وحدى معى".





ويشار إلى أن النجمة السورية أصالة نصرى، أعلنت عن الانتهاء من تسجيل أغانى ألبومها الجديد الذى يحمل اسم " لا تستسلم "، مقدمة الشكر للملحن السعودى سهم، لإشرافه على الألبوم الجديد، قائلة: "أشكره جدّاً على وقت طويل أنا أعلم بأنّه وقت غالٍ وثمين، قضاهم بإشرافه أيضاً على أدائى فى أغلب أغنياتى، ليعطى كلّ أغنية حقّها بجميع زوايا الشّعور".

وكتبت أصالة، عبر حسابها على انستجرام: "بكلّ المحبّة والاحترام والتّقدير.. أريد أنّ أُشكر النبيل الغالى سهم.. وأستهلّ بشكّره على إشرافه على ألبومى الّذى والحمد لله كثيراً قد اكتملّ، وكذلك أشكره جدّاً على وقت طويل أنا أعلم بأنّه وقت غالٍ وثمين، قضاهم بإشرافه أيضاً على أدائى فى أغلب أغنياتى، ليعطى كلّ أغنية حقّها بجميع زوايا الشّعور".