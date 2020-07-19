شكرا لقرائتكم خبر عن درة تدعم ضحايا التحرش بمشهد من مسلسل ظرف أسود: "متسكتيش على حقك ومتخافيش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخلت الفنانة درة، على خط دعم ضحايا التحرش والاعتداء الجنسى، حيث نشرت النجمة التونسية فيديو لمشهد من مسلسل "ظرف أسود"، والذى تعرضت فيه للتحرش من سائق سيارة نقل اضطرت للاستنجاد به ليقلها من الطريق، لكنها واجهته بالدفاع عن نفسها وضربه بشنطة يدها حتى دفعته للتوقف ونزلت من السيارة دون أن يتمكن من المساس بها.

وحثت الفنانة درة، الفتيات على عدم الخوف أو التنازل عن حقوقهن فى حالة التعرض لأى مواقف مشابهة من التحرش أو محاولة الاعتداء الجنسى، وكتبت فى تعليقها على مقطع الفيدية الذى نشرته عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "بنات كتير بتتعرض لمواقف شـبه الموقف اللى حصل مع سعاد فى ظرف أسود.. أهم حاجة متسكتيش عن حقك ومتخافيش من حد مهما حصل".

يذكر أن مسلسل "ظرف أسود"، من بطولة عمرو يوسف والتونسية درة وصلاح عبد الله وإنجى المقدم وإيمان أبو طالب ومحمود البزاوى ومحمد ممدوح وفراس سعيد وياسر على ماهر وآخرين، قصة وإخراج أحمد مدحت، سيناريو وحوار أيمن مدحت.

وفى الإطار ذاته، يشار إلى أن الفنانة وفاء عامر، كانت وجهت الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، بعد الموافقة على مشروع قانون سرية بيانات المجنى عليهم فى قضايا التحرش، مؤكده أن مثل هذا القانون سيساعد كل ضحية على المطالبة بحقها دون خوف، كما حثت الفتيات على ضرورة المطالبة بحقوقهن فى ظل القانون الذى يحمل المرأة والطفل وكل ضحية تتعرض لاغتيال معنوى أو نفسى.

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قالت وفاء عامر، فى مقطع فيديو نشرته، قبل أيام قليلة، عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، "ناس كتير أوى اتعرضوا للظلم.. ناس كتير أوى اتعرضوا للاغتيال النفسى.. لكن دلوقتى جه الوقت اللى تاخدى فيه حقك.. النهارده القانون اللى فى مصر بيحمى المرأة وبيحمى الطفل وبيحمى أى حد يقع عليه اغتيال معنوى أو نفسى".

وأضافت "سرية البيانات هتخليكى تاخدى حقك ومش هتخلى أبدًا حد تانى ممكن يقع عليه الظلم.. تعديل القانون فى صالحك.. تعديل القانون لصالح المجتمع لخلق مناخ سوى.. من النهارده كل بنت تتعرض للاغتيال النفسى أو لمحاولة الاغتيال النفسى لازم تبلغ.. شكرًا الرئيس عبد الفتاح السيسى.. شكرًا رئيس وزراء مصر.. كونى قوية.. دافعى عن نفسك".

وفى تعليقها على مقطع الفيديو، كتبت وفاء عامر، "شكرا لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء لتعديل قانون التحرش فى مصر.. بعد قرار مجلس الوزراء بتعديل قانون التحرش بإخفاء بيانات المجنى عليها.. حماية للبنت وكل فتاة تتعرض للإيذاء النفسى أو البدنى.. شكرا الرئيس عبد الفتاح السيسى.. شكرا رئيس الجمهورية.. شكرا مجلس الوزراء.. شكرا قضاء مصر".