شكرا لقرائتكم خبر عن مؤلف "ولاد رزق" يعلن تحويل الفيلم إلى مسلسل ويعرض فى 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المؤلف صلاح الجهيني تقديم تجربة فيلم "ولاد رزق" ولكن هذه المرة من خلال تحويله إلى مسلسل يعرض خلال عام 2021 بإحدى المنصات الإلكترونية، وكتب صلاح الجهيني على صفحته بموقع "فيس بوك"، "بعد أكتر من سنة شغل أقدر أوعدكوا أن أنتوا هتشوفوا حاجة جامدة جدا قريب.. مصر القديمة كان متسيطر عليها جامد وكان مستحيل حد جديد يطلع فيها... بس ولاد رزق جم وغيروا المعادلة كلها 2021".



صلاح الجهيني على فيس بوك

ونشر المؤلف صلاح الجهيني صورة لبطل الفيلم النجم أحمد عز على صفحته بـ"فيس بوك"، وكُتب عليها: "المؤلف صلاح الجهيني يعلن عن مسلسل ولاد رزق والذى سيكون من إنتاج منصة عالمية".