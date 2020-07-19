شكرا لقرائتكم خبر عن الفانتازيا والجرافيك بطل 3 أعمال سينمائية جديدة أبرزها "النمس والإنس" لـ هنيدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح التصوير السينمائى والدرامى بمصر يضاهى التصوير فى أوروبا وينافس بقوة من حيث الصورة والإضاءة والموسيقى والجرافيك، الذى أصبح يحظى باهتمام كبير بمصر بل أصبح تنفيذه فى بعض الأعمال يتفوق على الأعمال الأوروبية نظرا للاهتمام الكبير الذى يعطيه المخرجون لهذا الجانب ولذلك سنرى نتيجة هذا التفوق خلال الأيام المقبلة على شاشات دور العرض السينمائية.

وهناك 3 أفلام سينمائية سترى النور قريبا ويفاجأ الجمهور بإبداع المخرجين فى عالم الجرافيك ومن هذه الأفلام التى سيكون للجرافيك نصيب الأسد فيها فيلم..

ﺍﻟﻨﻤﺲ ﻭﺍﻹﻧﺲ

ﺑﻄﻮﻟﺔ الفنان ﻣﺤﻤﺪ ﻫﻨﻴﺪى ﻭﻣﻨﺔ ﺷﻠبى ﻭﺗﺄﻟﻴﻒ ﻭﺇﺧﺮﺍﺝ ﺷﺮﻳﻒ ﻋﺮﻓﺔ ﻭﻫﻮ ﻋﻤﻞ ﻛﻮﻣﻴﺪﻱ ﻓﺎﻧﺘﺎﺯﻱ، ﺣﻴﺚ يجسد النجم محمد هنيدى خلال الأحداث دور موظف حكومى فقير يتعرض لكثير من المصائب بسبب مهنة والده ويجسده شريف دسوقى، التى تكشفها أحداث المشاهد الأولى من الفيلم ثم ﻳﻘﻊ ﻓﻲ ﺣﺐ ﻋﻔﺮﻳﺘﺔ ﻭﻳﻄﻠﺐ ﻳﺪﻫﺎ ﻣﻦ ﻋﺎﺋﻠﺘﻬﺎ ﻟﻴﻤﺮ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﻭﺍﻟﻤﻔﺎﺭﻗﺎﺕ اﻟﻜﻮﻣﻴﺪﻳﺔ فيلم "النمس والإنس" بطولة محمد هنيدى، منة شلبى، عمرو عبد الجليل، صابرين، بيومى فؤاد، محمود حافظ، محمد جمعة وعدد آخر من الفنانين، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج شريف عرفة، ﻭﺗﻌﺘﻤﺪ ﺃﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻔﻴﻠﻢ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺮﺍﻓﻴﻚ، ﻭﻳﻮﺍﺻﻞ ﺻﻨﺎﻋﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮﻩ ﺣﺎﻟيا.

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ﻣﻮﺳﻰ

ﺑﻄﻮﻟﺔ ﺇﻳﺎﺩ ﻧﺼﺎﺭ ﻭﺃﺣﻤﺪ ﻣﺎﻟﻚ ﻭﻛﺮﻳﻢ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﺰﻳﺰ، ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻭﺇﺧﺮﺍﺝ ﺑﻴﺘﺮ ﻣﻴﻤﻲ، ﺗﺪﻭﺭ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺧﻴﺎﻟﻲ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺍﺧﺘﺮﺍﻉ ﺃﻭﻝ ﺭﻭﺑﻮﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ، ﻭﺧﻼﻝ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﻳﻤﺮ ﺍﻷﺑﻄﺎﻝ ﺑﻈﺮﻭﻑ ﻭﺃﻣﻮﺭ ﺗﻨﻘﻠﺐ ﺿﺪﻫﻢ، ﻭﺍﻗﺘﺮﺏ ﺻﻨﺎﻋﻪ ﻣﻦ ﺍﻧﺘﻬﺎء ﺗﺼﻮﻳﺮﻩ، ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﻋﺮﺿﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺕ ﺑﻌﻴﺪ ﺍﻷﺿﺤﻰ.

ﺍﻟﻐﺴﺎﻟﺔ

ﺑﻄﻮﻟﺔ ﺃﺣﻤﺪ ﺣﺎﺗﻢ ﻭﻫﻨﺎ ﺍﻟﺰﺍﻫﺪ ﻭﻣﺤﻤﻮﺩ ﺣﻤﻴﺪﺓ، ﻭﻳﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ ﺃﺣﺪﺍﺛﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻄﻞ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻐﺴﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺸﻮﺍﺋﺐ ﻣﻦ ﺣﻴﺎﺗﻪ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﺤﺮﻙ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻸﺣﺪﺍﺙ، ﻭﺗﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺟﺰء ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺃﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻔﻴﻠﻢ ﺑﺎﻟﺠﺮﺍﻓﻴﻚ، ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻋﺎﺩﻝ ﺻﻠﻴﺐ، ﻭﺇﺧﺮﺍﺝ ﻋﺼﺎﻡ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻤﻴﺪ.