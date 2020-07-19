شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرض انهزت 100 هزة" أحدث أغانى المطرب محمد شاهين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب محمد شاهين لتسجيل أغنية سينجل جديدة بعنوان "الأرض انهزت 100 هزه"، وهى من كلمات حسام سعيد، وألحان أحمد أبو زيد، وتوزيع زوم، ومن المقرر أن يتم تسجيلها خلال أيام المقبلة على أن يتم طرحه بعد انتهاء ماستر ومكساج، حسبما أكد مؤلف الأغنية لـ"الخليج 365".

من ناحية أخرى طرح محمد شاهين فى رمضان الماضى، دعاءً دينيا بعنوان "صوت الآذان"، من كلمات سيد عزمى، وألحان وليد سامى، وتوزيع إسلام الحسن، ومن تصوير محمود بامبو.

كما تألق شاهين فى فترة الماضية بغناء أغنية " ناسينى ليه" للنجم تامر حسنى، والذى طرحها فى ألبومه الأخير "عيش بشوقك" عام 2018، من كلمات الشاعر تامر حسين، ألحان تامر على، توزيع وسام عبد المنعم، وقدم شاهين تلك الأغنية بصوته وتوزيع خاص مع البيانو، حيث تلقى شاهين إشادات كبيرة على أداءه فى الأغنية، حيث نالت الأغنية إعجاب رواد السوشيال ميديا.

يذكر أن شاهين طرح "ألبوم" العام الماضى ضم أغنية "ابن عمى" من كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع أمير محروس، و"ده اللى جاى"، كلمات أحمد المالكى، وألحان محمد يحيى، وتوزيع توما وغيرها.