بعد تهنئتها على مسلسلها الجديد.. دانييلا رحمة تبعث رسالة لماجي بو غصن



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

حرصت الفنانة دانييلا رحمة ، على توجيه رسالة للفنانة ماجي بوغصن، بعد أن قامت الأخيرة بتهنئتها على مسلسلها الجديد الذي يجمعها مع الفنان معتصم النهار.

وكتبت دانييلا، عبر حسابها على تويتر، قائلة : "ماجي، حياتي شكرا.. ويوفقك بالعمل الجديد.. ولا ما فينا نحكي.. بحبك".

وكانت ماجي، وجهت رسالة لها عبر تويتر، قائلة: "‏مبروك يا حلوة المسلسل الجديد.. أنا أكيد إنك رح تعملي شئ حلو وجديد مثل العادة.. بالتوفيق يا رب".

يذكر أن، المنتج جمال سنان، صاحب شركة "إيجل فيلمز"، أعلن مؤخرا عن تجربة درامية جديدة من ١٠ حلقات، يحكي قصة واقعية، ويخوض بطولتها الفنان معتصم النهار والفنانة دانييلا رحمة، ومجموعة من نجوم الدراما، ومن تأليف ريم حنا، وإخراج المثنى الصبح.