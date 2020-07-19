تراند اليوم : بعد وفاة ابنه الرضيع.. تعليق حزين من نجم "مسرح مصر"

يعاني الممثل الكوميدي، محمد أسامة، الشهير بـ"أوس أوس"، نجم "مسرح مصر" منذ وفاة ابنه الرضيع في الشهر الماضي، وهو ما ظهر في اقتباسه إحدى رباعيات صلاح جاهين تعبيرًا عن حالته هذه.

وكتب "أوس أوس" عبر حسابه على تطبيق "إنستجرام": "يأسك وصبرك بين ايديك وانت حر، تيأس ما تيأس الحياة راح تمر . انا دُقت من ده ومن ده وعجبي لقيت الصبر مُر وبرضه اليأس مُر (صلاح چاهين)".

وانهالت الدعوات من جانب المتابعين بأن يتجاوز سريعًا أحزانه، وأن يلهمه الله الصبر على فراق ابنه.

وتوفي علي نجل "أوس أوس" والذي يبلغ من العمر 3 أشهر فجر الإثنين 22 يونيو.

وشارك "أوس أوس" في الموسم الرمضاني الماضي، بمسلسل "2 في الصندوق" من تأليف لؤي السيد إخراج محمد مصطفى، وشارك في بطولته عدد من الفنانين ومنهم؛ حمدي الميرغني، صلاح عبدالله، بيومي فؤاد، محمود البزاوي، أحمد عبد الله محمود، نهى عابدين، رحاب الجمل وإبرام سمير.