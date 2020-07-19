فن ومشاهير

تراند اليوم : هالة صدقي تفجر مفاجأة عن الاتهامات المشينة الموجهة لـ عبد الرحمن أبو زهرة

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فجرت الفنانة هالة صدقي مفاجأة من العيار الثقيل بشأن تصريحات الفنان عبد الرحمن أبو زهرة وهجوم بعض الفنانات عليه واتهامهم له بسبهم والبصق عليهن أثناء مشاركته معهم في عمل واحد.

وقال أبو زهرة في تصريحات له إنه نصح مخرجة من الجيل الجديد أن تهتم بمخارج الألفاظ فغضبت لكن كانت الفنانة هالة صدقي موجودة وقالت لها (دا بينصحك).

و ردت هالة على هذا التصريح عبر حسابها على Instagram، كاتبة: "حصل فعلا بس
المخرجة ما زعلتش بالعكس بس بعض الشباب النجوم اتحرجوا وحاولت أصلح الموقف لأنه فعلا بينصح من قلبه، فنان كبير جدا جدا جدا وعظيم بس للأسف مش بنهتم بخبرتهم في أعمالنا".

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