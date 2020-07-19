تراند اليوم : نجم شهير: أريد أن تأكل الأسود خصيتي بعد الموت

قال الممثل الكوميدي البريطاني، ريكي جيرفيه، إنه يريد إطعام جثته إلى الأسود، مضيفًا أنه يحب أن يرى السياح جثته ممزقة من قبل الأسود في حديقة الحيوانات بعد وفاته.

وأضاف ريكي (59 عامًا): "أنا لا أهتم بجسدي. أطعمني للأسود... أنا أحب أن يراني الناس في قفص الأسود في حديقة الحيوانات، والجميع ذاهبون، وهم يرون الأسود وهي تمضغني".

وتابع: "أنا أحب فكرة أن يأكلني الأسود ويذهبان للقطعة الناعمة أولاً ولديهما خصية، كل منهما على بعد ستة أقدام". وقال ممازحًا: "عندما أبلغ من العمر 78 عامًا، ستكون خصيتي متباعدة ستة أقدام."

وكان ريكي من محبي الحيوانات طوال حياته ويعترف بأنه يفضل الكلاب على الناس. ويستخدم شهرته بانتظام في حملة ضد الصيد غير المشروع للمخلوقات البرية.

ويعتقد أن إطعامه للأسود قد يكون أفضل خيار له لأنه إذا تم استخدام جسده في الأبحاث الطبية فسيُرعب علماء الأمراض، كما ذكرت صحيفة "ديلي ستار".

وقال النجم القلق بشأن تأثير الخمر والأطعمة السريعة عليه: "أنا أحب فكرة أن طلاب الطب سيقطعونني ويذهبون، ما هذا؟ ماذا كان يفعل؟ هذا مثير للاشمئزاز".

وكان ريكي أثناء فترة العزل العام أثناء وجوده في المنزل يشربان الكثير من الكحول.

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وقال: "تأكدت من أن هناك ما يكفي من الخمر في المنزل لمدة ثلاثة أشهر. في هرمجدون، إذا كانت نهاية الحضارة ، بصراحة سأستبدل لفة المرحاض الخاصة بي بزجاجة من النبيذ. لدي دائمًا ما يكفي من الخمر لفصل الشتاء النووي".

وتابع: "نحن دائمًا على الأريكة بزجاجة من النبيذ نراقب نتفليكس في الساعة 6 مساءً".

وأضاف: "أنا لا أحب الأشخاص الذين يأتون إلى المنزل أو يرتدون ملابس للذهاب إلى أماكن. أفضل الحيوانات. أنا لا أكره الناس، لكنني لا أريد أن أتعامل معهم".

وأكد ريكي في السابق أنه لا يخشى الموت. قال: "الموت سيحدث، أليس كذلك؟ لا حرج في الموت. أفضل شيء في الموت هو أنك لا تعرف عنه. هذا أفضل شيء. الأمر أشبه بالغباء، إنه مؤلم للآخرين فقط ، لذلك لا بأس".

وفاز ريكي بسبع جوائز الأوسكار السينمائي البريطاني (BAFTA Awards)، وخمس جوائز جوائز الكوميديا البريطانية (British Comedy Awards)، وثلاث جوائز جولن جلوب (Golden Globe Awards)، وجائزتي إيمي (Emmy Awards)، وجائزة عام 2006 روز الذهبية.

وفي 2010 تم اختياره من مجلة "التايم" ضمن قائمة المائة الأكثر تأثيرًا في العالم.

وفي 2010 أيضًا أصبح أول بريطاني يحصل على جائزة الجولدن جلوب منذ 14 عامًا، والتي حصل عليها أيضًا في 2011 ومرة أخرى في 2012.