تراند اليوم : القضاء المصري ينظر اتهام "رامز جلال" بسرقة فكرة برنامج "رامز مجنون رسمي"

أحالت محكمة جنح العجوزة بالجيزة - المتاخمة للقاهرة - السبت، دعوى ضد مالك قناة "إم بي سي" والفنان رامز جلال، مقدم برنامج "رامز مجنون رسمي" الذي عرض على شاشة القناة خلال شهر رمضان الماضي إلى محكمة جنح القاهرة الاقتصادية.

وتتهم الدعوى القناة ورامز بالاعتداء على حقوق الملكية الفكرية بشأن البرنامج.

إذ يقول المحامي رافع الدعوى، إن موكلته هيام كمال، هي صاحبة فكرة البرنامج، وتواصلت مع فريق إعداد "رامز" ومدير أعماله، ومدير البرنامج، للتعاون معها، وأخذ فكرتها المسجّلة والمحمية وفقًا لقانون الملكية الفكرية، وسرقوا الفكرة المكتوبة للمصنف، والعمل بها حرفيًا، بعد أن تحصلوا عليها بشكل تفصيليّ.

وذكر أن "موكلته سجّلت فكرتها المكتوبة، وما ارتكب بحقها يعد من جرائم تداول مصنف محميّ طبقًا لأحكام القانون، وطرحه للتداول دون إذن كتابيّ مسبق من المؤلف، ونشر مصنف محميّ طبقًا لأحكام القانون عبر التليفزيون، وأجهزة الحاسب الآلى، وشبكات الإنترنت دون إذن كتابي مسبق من المؤلف".

من جهته، نفى أشرف عبدالعزيز محامي قناة "إم بي سي مصر"، ما جرى تداوله حول إحالة القناة ورامز للمحكمة الاقتصادية، بتهمة سرقة فكرة برنامج "مجنون رسمي".

وقال في تصريحات صحفية، إن هذه الأخبار غير صحيحة. وأضاف، أن محكمة العجوزة، أحالت القضية برمتها إلى المحكمة الاقتصادية، لعدم اختصاصها بتلك القضايا، وأن المحكمة الاقتصادية وحدها المسؤولة عن تلك القضية، وأن القضية كانت موجهة عن طريق الخطأ.

ولم يتحدد موعد الجلسة حتى الآن.