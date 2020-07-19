في لقطة هوليودية..رجل يلتقط طفلا سقط من الطابق الخامس

حيث تمكّن رجل من إنقاذ طفل من الموت، وذلك بعد التقاطه قبل ارتطامه بالأرض، عقب سقوطه من شقته الواقعة في الطابق الخامس، بمبنى سكني في الصين.

وعرض فيديو استجابة الرجل السريعة بعدما شاهد طفلا يبلغ من العمر عامين وهو يتدلى بشكل خطير من حافة يصل ارتفاعها لما يقارب الثلاثين مترا.

ووفق ما ذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية، فإن الحادثة وقعت بمقاطعة جيانغسو، شرق الصين، حيث كان الطفل لوحده بالمنزل، عندما تسلق كرسيا وصولا لنافذة مفتوحة بإحدى الغرف.

Advertisements

وبعدما سقط على مكيف هواء مركب على إحدى حواف المبنى، ليقع بعدها من هناك بين أيدي أحد جيرانه وهو لي ديهاي، الذي قال إن الطفل نقل للمستشفى لإجراء مجموعة من الفحوصات له، حيث تبيّن أنه لم يتعرض لإصابات خطيرة.

وبحسب لي فإنه تحرك بسرعة عندما شاهد الطفل خارج نافذة شقته، وطلب ممن كانوا في الموقع حمل غطاء لالتقاط الطفل في حال سقوطه، إلا أنه تمكّن من إمساكه دون أن يتعرض لأذى.

وأشارت وسائل إعلام محلية صينية إلى أن مكتب الأمن العام في مقاطعة جيانغسو أثنت على فعل لي، وأرسلت له خطاب ثناء رسمي على ما فعله.