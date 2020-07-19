تراند اليوم : نشوى مصطفى.. روح هذا الفنان طلبت منى قراءة الفاتحة

صرحت الفنانة نشوى مصطفى عن حلم رأت فيه الفنان الراحل ممدوح وافي في منامها، وذكرت انها حينما فتحت حسابها الرسمي “Facebook” وجدت أمامها صورة ابنته مما جعلها تصف الموقف بأنه غريب إلى حد كبير، ويبدو انها إشارة تخبرها بضرورة قراءة الفاتحة على روحه.

وعلقت نشوى مصطفى على ما حدث معاها قائلة”حاجة غريبة حصلت من فترة حلمت بممدوح وافى الله يرحمه كنت اشتغلت معاه زمان مسرحية ولاد الشوارع وكان صاحب فضل عليا وأخ عظيم دلوقتى بافتح بروفايلى لقيت صورة لبنته قدامى بنته ممثلة هاوية شاطرة أوى وموهوبة حقيقى استغربت وحسيت إن روحه طالبة نقرى له الفاتحة ادعوا لممدوح بالرحمة روحه طالباها، الله يرحمك يا ممدوح أنت وكل الغاليين”.

يذكر أن ممدوح وافي كشف مرضه بالصدفة أثناء مرافقته لصديقه المقرب الفنان أحمد زكي في رحلة علاجه من سرطان الرئة في الأشهر السابقة، واشتدت عليه الآلام في هذه الفترة حيث كشف الأطباء ‏عن إصابته بمرض سرطان الجهاز الهضمي، وتوفى يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2004، عن عمر ناهز الـ 53 عامًا .

يشار الى ان الفنانة نشوى مصطفى تقدم برنامج “أمي ولا مراتي” عبر قناة dmc السبت من كل أسبوع 11 مساء.