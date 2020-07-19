نجوى كرم تحقق إنجازًا رقميًا لشركة “روتانا” وسالم الهندي يُعلّق: “نفتخر بوجودك معنا”

متابعة بتجــــــــــرد: احتفلت شركة “روتانا” بتحقيق كليب “ملعون أبو العشق” للنجمة اللبنانية نجوى كرم 120 مليون مشاهدة عبر موقع “يوتيوب”. ونشرت الشركة تغريدة خاصة بهذه المناسبة عبر صفحة “روتانا” الرسمية في موقع “تويتر” جاء فيها: “كليب ملعون ابو العشق لشمس الغنية نجوى كرم يتخطى ١٢٠ مليون مشاهدة على قناة روتانا يوتيوب.. مبروك لنا ولك كل إنجاز … دوماً معاً”.

من حانبه عبّر الرئيس التنفيذي لشركة “روتانا” عن اعتزازه بهذا الإنجاز الرقمي الذي حققته نجوى كرم، فغرّد لها كاتبًا: “نفتخر بوجودك معنا يا شمس الاغنية وبريقها”.

وكان سالم الهندي قد شدّد مؤخرًا في تصريحات صحفية له على أهمية مكانة نجوى كرم في “روتانا” خاصةً أنها تعتبر من أعمدة الشركة منذ تأسيسها وقال: “نجوى حبيبتنا، وهي طول عمرها “روتانا” ، ولا مرة كانت هي مش روتانا”.

جدير ذكره أن أغنية “ملعون أبو العشق”، من كلمات عامر لوند، وألحان وتوزيع علي حسون وماسترينغ” جو باروجيان، والفيديو كليب من إخراج وليد ناصيف وصدر في شهر نيسان/أبريل من العام 2019.