جان يمان بالعربي ويتصدّر الترند العالمي

متابعة بتجــــــــــرد: دعا النجم التركي جان يمان جمهوره في العالم العربي، لمشاهدة الحلقة الجديدة من مسلسله “السيد الخطأ” في منصة “شاهد VIP” الذي يبث حصرياً عبرها.
ونشر يمان “البوستر” الدعائي الخاص بالمسلسل باللغة العربية الذي حظي بآلاف التغريدات من المتابعين العرب الذين أثنوا على قيام خطوته بنشر إعلان المسلسل بالعربي، وطلبوا منه ان يتعلّم اللغة العربية كما تعلم الإسبانية والايطالية.
مسلسل “السيد الخطأ” يعتبر من المسلسلات الصيفية الكوميدية الرومنسية، وتصدر الهشتاغ الخاص به الترند في كثير من دول العالم، ووصل إلى الترند العالمي.
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