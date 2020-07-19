نور ستارز: أخطأت بنشر فيديو موت "كلبي" ووالدي سبب كرهي للرجال (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - اعترفت اليوتيوبر العراقية نور نعيم، الشهيرة بـ"نور ستارز" أنها أخطأت بنشر فيديو وفاة "كلبها" موضحة أنها كانت وقتها بعقل صغير حينها ولم تستوعب ما فعلته.

وأضافت اليوتيوبر الأشهر في الشرق الأوسط، في تصريحات متلفزة خلال استضافتها من جانب الإعلامي الكويتي صالح الراشد، أنها عندما ترى الفيديو حاليًا بعقل نور الذي اختلف تجده مستفزًا للبعض رغم أنها نشرته بعفوية وتلقائية منها دون تصنع.

وردّا على اتهامها باستغلال وفاة الكلب للحصول على أكبر نسبة مشاهدة قالت إنها لا تحتاج لمثل هذا الأمر؛ إذ إنها تمتلك قاعدة عريضة من المتابعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، نافيةً أن يكون قد تم رفع الفيديو من حسابها على اليوتيوب ولكنها احترامًا لمشاعر من رفضوا الفيديو قامت بتخصصيه على قناتها فقط وإغلاق خاصية إظهاره للعامة.

وتحدثت نور ستارز للمرة الأولى عن سبب غياب والدها عن حياتها الأسرية برفقة والدتها وأشقائها، موضحة أنها لا تعرف والدها ولا تتذكر آخر مرة رأته فيها حتى الآن، موضحة أنه ورغم اعتبار بعضهم أن الوالد هو "سقف" المنزل لكنها صنعت هذا السقف لنفسها من خلال تربية والدتها لها، معتبرة والدها سببًا فقط في ظهورها على هذه الأرض؛ لأنه بعدها اختفى تمامًا ولم تره منذ سنوات طويلة.

وأشارت إلى أنها عاشت فراغا لعدم وجود والدها في حياتها، غير أنها دربت عقلها على أن كل شيء في الدنيا له سبب، ولذلك فهي تعلم تمامًا سبب غياب والدها، مشددة على أنه لو كان متواجدًا وكانت مدللته؛ لما وصلت لهذه النجاحات التي حققتها؛ إذ صنعت النجاح من خلال غيابه.

وأوضحت أن والدها كان السبب وراء كرهها وحقدها وعدم ثقتها بجنس الرجال تمامًا، متابعة: "والدتي هي الأب والأم، عشت فترة الكره للرجل بسبب والدي فترة من عمري ولكني تصالحت مع نفسي".

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وأردفت اليوتيوبر العراقية قائلة: "كنت أحب الأشخاص الغلط والسلبيين لإن عندي صورة الحب بعقلي مشوهة مو الصورة الصحيحة للرجل وهذا الشيء كان صعب عليّ بس درست علم النفس وفهت الشيء الصحيح".

وأكدت نور ستارز أن أمريكا استقبلتها "لاجئة" منذ سبع سنوات وكانت قادمة من تركيا، حتى حصلت حاليًا على الجنسية الأمريكية، مردفة أن هذا البلد له فضل عليها إلا أن أصولها عربية وتعتز بهذا الشيء.

وتابعت أنها تعيش في مجتمع منفتح تمامًا إلا أنها لازالت متمسكة بعاداتها وتقاليدها رغم الصدمة الاجتماعية التي حدثت لها في فترة بداية تواجدها حتى تعايشت مع المجتمع بفهم اللغة واستغلال الفرص التي مُنحت لها.

وتعد نور ستارز اليوتيوبر الأشهر في الوطن العربي وتمتلك في قناتها عبر اليوتيوب أكثر من 16 ألف مشترك بقناتها في يوتيوب متفوقة على أكبر المشاهير الذين لديهم متابعون في اليوتيوب أمثال سعد لمجرد ومحمد رمضان.