شكرا لقرائتكم خبر عن هيدى كرم تسبب مشاكل لأحمد زاهر بسبب زواجه فى السر ضمن أحداث "لؤلؤ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد النجم أحمد زاهر لتصوير مسلسل "لؤلؤ" بطولة مي عمر، ويظهر أحمد زاهر في شخصية قريبة من شخصية "فتحى" التى قدمها فى مسلسل "البرنس" للنجم محمد رمضان، ومتزوج من هيدي كرم ويحدث مشاكل بينهما بسبب زيجة ثانية في السر، ومن المقرر أن يبدأ تصوير مشاهده الأولى مطلع أغسطس المقبل.

مسلسل "لؤلؤ" تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى، ومقرر بدء تصوير مطلع شهر أغسطس المقبل، وتخوض به مى عمر أولى بطولاتها المطلقة فى عالم الدراما التليفزيونية.

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وتعمل مى على التحضير والاستعداد للعمل من خلال إجراء العديد من البروفات على الاستعراضات الأغانى لاسيما وأنها تظهر خلال الأحداث بشخصية مطربة، ويشارك فى بطولة المسلسل أحمد زاهر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، نجلاء بدر، إدوارد، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل.

يذكر أن آخر أعمال هيدى كرم هو مسلسل "الزوجة 18" فى رمضان قبل الماضي، من بطولة حسن الرداد، ناهد السباعى، سلوى خطاب، شيماء سيف، ايناس كامل، بيومى فؤاد، محمود البزاوى، محمود الليثى، كوكى، ايه سماحة، ومن تأليف كل من محمد أبو السعد، خالد أبو بكر، وليد أبو المجد وإخراج مصطفى فكرى.

وكان آخر أعمال أحمد زاهر مشاركته في مسلسل "البرنس" للنجم محمد رمضان وحقق نجاحاً جماهيرياً تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك في بطولته كل من روجينا ومحمد علاء ودنيا عبد العزيز، وإدوار، ورحاب الجمل وأخرون من النجوم.