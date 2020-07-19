مراد يلدريم يتلقى خبرًا حزينًا… إيمان الباني تفقد جنينها للمرة الثانية

متابعة بتجــــــــــرد: تناقل عدد من المواقع التركية أن الممثل التركي مراد يلدريم تلقّى للمرة الثانية خبراً محزناً بعدما أجهضت زوجته المغربية إيمان الباني للمرة الثانية. وعرف الخبر بعدما التقت الصحافة التركية مراد وإيمان في مدينة بودروم الساحلية، وتم سؤاله عن حمل إيمان وانهما سيرزقان بطفلهما الأول فقال: “حالياً لا يوجد شيء كهذا، عندما تكون هناك أخبار جميلة سنشارككم بها”.

وذكرت المواقع التركية أن مراد وايمان بعد هذا الخبر الحزين، قررا السفر إلى بودروم في رحلة للاستجمام لرفع المعنويات وتجاوز المحنة.

وكان مراد أكد منذ أكثر من شهرين حمل زوجته إيمان للمرة الثانية واستعداده ليكون أباً. وسبق ان فقدت ايمان جنينها الاول منذ سنتين.