العائلة المالكة تحرم ميغان ماركل من هذا التقليد في عيدها

متابعة بتجـــــــــــرد: رغم تنحّي الأمير آندرو عن واجباته الملكيّة، بعد‭ ‬انتقادات شديدة بسبب صداقته برجل الأعمال الأميركي جيفري إبستين المدان باتهامات جنسيّة، قرعت كنيسة “وستمنستر آبي” أجراسها بمناسبة عيد ميلاده الستين في شباط الماضي.

لكن من المقرّر عدم قرعها بمناسبة عيد ميلاد دوقة ساسكس السابقة ميغان ماركل الشهر المقبل، وذلك بسبب تنحيها عن واجباتها الملكيّة في شهر آذار الماضي.

ومن المتوقّع أن تقرع الأجراس بعد 11 يومًا من عيد ميلاد ميغان، للاحتفال بعيد الأميرة آن، ولاحقاً بعيد دوقة كمبريدج كايت ميدلتون في كانون الثاني المقبل، وفق ما ذكر موقع “ديلي ميل” البريطاني.

وأفاد متحدّث باسم الدير، حيث تزوج الأمير وليم وكايت ميدلتون في عام 2011: “عادةً ما تقرع الأجراس للاحتفال بأعياد ميلاد كبار أعضاء العائلة المالكة والأفراد في الخلافة إلى دوق ودوقة كامبريدج وأولادهم”.