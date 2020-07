في اليوم الأول من صدوره.. بيع نحو مليون نسخة من كتاب ابنة شقيق ترامب

متابعة بتجــــــــــــرد: بيعت أكثر من 950 ألف نسخة من كتاب جديد عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب كتبته ابنة شقيقه، في اليوم الأول من طرحه في أسواق الولايات المتحدة.

ويقدم كتاب ” Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man ” الذي ستنشر نسخته الفرنسية في تشرين الأول المقبل دونالد ترامب على أنه مريض بالكذب وشخصية نرجسية.

وتتّهم مؤلفة الكتاب ماري ترامب وهي طبيبة نفسية، الرئيس الأميركي بأنه ساهم في إضعاف والدها فريد ترامب جونيور شقيق دونالد ترامب.

وتوفي فريد، وهو الشقيق الأكبر لدونالد ترامب، في العام 1981 عندما كان يبلغ 42 عاما بعد تعرضه لنوبة قلبية ربطتها عائلته بإدمانه الكحول منذ عشر سنوات.

Advertisements

وكان فريد جونيور يعيش تحت ضغوط أسرته التي دفعته للعمل مع والده في تطوير العقارات في حين كان يطمح إلى أن يصبح طيارا. ويعد الكتاب أول وصف غير مؤات بالنسبة للرئيس من قبل شخص من عائلته.

وبيعت النسخ الـ950 ألفا في يوم واحد بما فيها الطلبات المسبقة بالإضافة إلى الإصدارات الصوتية والرقمية، وهو رقم قياسي لدار النشر “سايمون أند شوستر”، وفق ما أعلنت الدار في بيان الأربعاء. ووصف البيت الأبيض الكتاب بأنه “مليء بالأكاذيب” تغذيه “مزاعم” لا أساس لها.

ويذكر أن روبرت ترامب، شقيق آخر للرئيس، لجأ إلى القانون لمنع نشر الكتاب، لكن دون جدوى.

وطلبت الدار طبع نسخ إضافية ما سيجعل عدد النسخ المطبوعة 1,15 مليون للسوق الأميركية وحدها. ويتصدّر الكتاب قائمة مبيعات موقع “أمازون” في كندا وأستراليا.