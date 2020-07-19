هيفاء وهبي في مصر لكشف الحقائق.. وجمهورها يرفع الصوت: “العدالة لهيفاء وهبي”

متابعة بتجـــــــــرد: وصلت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي فجر يوم أمس السبت إلى مطار القاهرة، ونشرت مجموعة قصص قصيرة وثّقت فيها خروجها من الطائرة عبر حسابها الخاص في موقع إنستغرام.

وتأتي زيارة هيفاء وهبي إلى القاهرة بعد ابتعاد قصري عن مصر بسبب اغلاق المطارات في فترة جائحة كورونا، كما سبق وأشارت في مداخلتها الهاتفية ضمن برنامج “الحكاية” مع الإعلامي المصري عمرو أديب.

ويضع محبّو هيفاء آمالهم في زيارة نجمتهم المفضلة الى القاهرة لوضع النقاط على الحروف واسترداد حقها المسلوب، ومتابعة تطوّرات قضية “النصب” الّتي سبق وتحدّثت عنها إعلاميًا وتحوّلت إلى قضية رأي عام.

فانشغل الإعلام العربي في الأسابيع الماضية بقضية سوء الأمانة من قبل مدير أعمالها السابق محمد وزيري والّتي نتج عنها الإستيلاء على أموال هيفاء وهبي بالإضافة إلى وحدات سكنية تملكها كانت قد أوكلته بشرائها وفق تغريدات الأخيرة.

وكانت مواقع التواصل الإجتماعي قد شهدت طيلة الأيام الماضية حملة شرسة لدعم هيفاء وهبي أطلقها محبّوها تحت هاشتاغ “العدالة لهيفاء وهبي”، وشمل الدّعم المعنوي أيضًا بعض النجوم اللبنانيين والعرب.