شكرا لقرائتكم خبر عن "أصلى ولا صينى" أغنية جديدة لعمر كمال فى عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب عمر كمال لطرح ديو جديد يجمعه بالمطرب سامر أحمد، يحمل عنوان "أصلى ولا صينى"، من كلمات سامر أحمد، وألحان وليد سامي، ومن المقرر طرحه بالترامن مع عيد الأضحى، ومن كلمات الدويتو الغنائى: عودك جننى جنون..طير من عينى النوم..ولا يوم شفت فى جمالك.. شو محلى هالعيون.. قلبى فيهم مفتون.. ولا أهضم من دلالك.





كما شارك عمر كمال فى الفترة الماضية متابعيه وجمهوره عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، بصورة جديدة برفقة النجم أحمد زاهر، معلقًا عليها: "في منتهى الاحترام والتقدير الفنان أحمد زاهر".

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ومن جانبه حرص عمر كمال، على إعادة نشرالفيديو الخاص بتامر حسني أثناء استماعه له، عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، وكتب قائلاً "بدال عجب تامر بكرة هنزلها كاملة".

يذكر أن وليد سامي قد تعاون مع المطرب أحمد سعد، من خلال أغنية "مفيش حاجة صعبة" وهي تتر نهائية مسلسل "البرنس" بطولة محمد رمضان، وتعاون أيضًا مؤخرًا مع المطرب محمد شاهين، من خلال أغنية جديدة بعنوان "مركب حياة" وهي من كلمات سارة سعيد وتوزيع عمرو الخضري.