شكرا لقرائتكم خبر عن أميرة فتحى تستكمل "أولها حلو" مع حمزة العيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنتظر الفنانة أميرة فتحى عودة الحياة لاستكمال تصوير فيلمها الجديد "أولها حلو"، الذى يشاركها البطولة حمزة العيلى، حيث صور فريق العمل عدة مشاهد قبل جائحة كورونا، واضطر صناع السينما إلى توقف أعمالها، ومن المقرر أن يستأنف فريق العمل التصوير منتصف شهر أغسطس المقبل، وتعود أميرة بعد غياب طويل إلى عالم السينما بهذا العمل تعود بعد غياب 10 سنوات حيث كان أخر أعمالها فيلم "ابقى قابلنى".

ويشارك فى بطولة الفيلم بجانب أميرة فتحى، كل من حمزة العيلى، دراين حداد، سهاد جلال، رانيا شاهين، ومجموعة أخرى من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى رومانسى.

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كانت الفنانة اميرة فتحى، قد أعربت عن استيائها بعد تعرضها للتحرش اللفظى والتنمر من بعض النساء خلال بعض التعليقات على إحدى الجروبات الخاصة بالسيدات على "فيس بوك"، قائلة: رأيت ألفاظ سيئة للغاية من النساء وكلام في منتهى قلة الأدب على صورة نشرتها مع مدربى الخاص داخل الجيم بسبب ظهور جزء من جسدى دون إرادتى.

وروت أميرة فتحى قصة تعرضها للتحرش من النساء، في تصريح خاص لـ ”الخليج 365”، قائلة: أنا بروح الجيم عادى زى كل أصدقائى وأتصور صورة مع مدربى الخاص ولكن بسبب العرض الناتج عن جهد التمارين الرياضية، في جزء ظهر من جسدى غصب عنى".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة أميرة فتحى مسلسل "السرايا"، تأليف أحمد صبحى وإخراج وائل فهمى عبد الحميد بطولة سوسن بدر، أميرة فتحى، ومجدى كامل، ودنيا عبد العزيز، وريم هلال، وميار الغيطى، ورانيا ملاح، وكلوديا حنا، وياسر على ماهر وناصر سيف، هدى الإدريسى، شريف عمر.