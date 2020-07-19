بسبب التحرش.. درة تستعين بمشهد لها من "ظرف أسود" لتوجه نصيحة للفتيات



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

حرصت الفنانة درة، على الاستعانة بمشهد لها من مسلسل "ظرف أسود" لتوجه من خلاله رسالة ونصيحة للفتيات، عن كيفية مواجهة المتحرشين.

ونشرت درة، الفيديو عبر حسابها على تويتر ، وعلقت : "‏بنات كتير بتتعرض لمواقف شـبه الموقف اللي حصل مع سعاد في ‎ظرف أسود.. أهم حاجة متسكتيش عن حقك ومتخافيش من حد مهما حصل".

يذكر أن، مسلسل ظرف أسود عرض عام ٢٠١٥، وشارك في بطولته عمرو يوسف وصلاح عبد الله ودرة وإنجي المقدم ومحمد ممدوح، وعدد من الفنانين.