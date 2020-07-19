أحلام تدعو بالشفاء لأمير الكويت: "بسم الله عليك أبوي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-هاني صابر :
حرصت الفنانة أحلام، على الدعاء بالشفاء لأمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، بعد دخوله المستشفى.
وكتبت أحلام، عبر حسابها على تويتر، قائلة: "بسم الله عليك أبوي صباح شيخنا الغالي وتاج الرأس.. استودعتك الرحمن الذي لا تضيع ودائعه.. ننتظرك يابه ترجع بخير وسلامة وصحة ويخليك لينا.. خيمتنا لا خلينا منك".
يذكر أن، الديوان الأميري في الكويت، أعلن أمس السبت، أن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، دخل المستشفى من أجل إجراء فحوص طبية، حسبما أوردت وكالة الأنباء الكويتية"كونا".
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