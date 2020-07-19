هكذا علق محمد جمعة على صورته مع محمد ثروت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر : ظهر الفنان محمد جمعة، بجانب الفنان محمد ثروت، خلال عطلتهما الصيفية. ونشر جمعة، الصورة عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "أنا وكائن الثروت". يذكر أن، محمد جمعة، يشارك في فيلم "النمس والأنس" بطولة محمد هنيدي،منة شلبي، عمرو عبد الجليل، صابرين، بيومي فؤاد، محمود حافظ، ومن تأليف كريم حسن بشير، وإخراج شريف عرفة.

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