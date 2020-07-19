تراند اليوم : فنانة مصرية توجه اتهامات قاسية لـ عبد الرحمن أبو زهرة: قام بهذا التصرف المشين معي

خرجت فنانة مصرية شابة عن صمتها و روت شهادة صادمة عن الفنان عبد الرحمن أبو زهرة.

وشنت الفنانة معتزة صلاح عبد الصبور هجوما حادا على الفنان عبد الرحمن أبو زهرة وذلك بعد ساعات من هجوم قاسي شنته ضده الفنانة عفاف مصطفى.

وقالت معتزة في تدوينة عبر فيس بوك إن الفنان عبد الرحمن أبو زهرة كان يتعمد البصق عليها خلال التمثيل سويا على المسرح

وأشارت إلى أنها حاولت الاعتذر عن استكمال العمل أكثر من مرة لكنها في النهاية تراجعت مضيفة: معرفش اتعلم الشر دا كله فين.

وبعد دقائق قامت معتزة بحذف المنشور من صفحتها بالفيس بوك دون إبداء أسباب.



