تراند اليوم : بيان عاجل من المهن التمثيلية على إهانة عبد الرحمن أبو زهرة

أصدرت نقابة المهن التمثيلية، بيانا، أكدت فيه نقابة المهن التمثيلية ممثلة في مجلس إدارتها ونقيبها تعرب عن بالغ تقديرهم للفنان الكبير القدير عبد الرحمن أبو زهرة أحد رموز فن التمثيل العربي، الذي أبدع في تقديم أصعب وأروع وأمتع وأعمق الأدوار التمثيلية في أعماله الفنية على مدار مشواره الفني الطويل سواء في المسرح بيته الأول أو السينما أو التليفزيون بما يجعلة قيمة كبيرة في الفنية تعلمنا ومازلنا نتعلم منها قيم الابداع الراقي.

وتؤكد النقابة أنها لا ولن تقبل أي محاولة من أي نوع للتطاول على رموز مصر الفنية سواء بالتصريح أو الاشارة أو التلميح وتحذر كل من يحاول أن يقوم بذلك من عواقب وخيمة فلن تسمح النقابة أبدا بأن يمر هذا السلوك دون محاسبة.

كما توكد النقابة تضامنها الكامل مع الفنان الكبير وهو تضامن نابع من قناعتها الكاملة بأن أصحاب التاريخ المشرف هم طاقة عطاء لا ينضب معينها ويجب صونها وحمايتها.

وهاجمت الفنانة عفاف مصطفى، الفنان عبد الرحمن أبو زهرة ووصفته بأنه يشفط الأكسجين من الاستديو أثناء وجوده في الكواليس و معاملته القاسية لزملائه في الوسط الفني.

وقالت بانه كان يسخر من ملابسهم ويتدخل في شؤون المخرج ويقوم بتوبيخ الممثلات وبالأخص الممثلين الصغار في السن حيث كتبت الفنانة عفاف مصطفى منشور على حسابها الرسمي والشخصي على موقع التواصل الاجتماعي موقع الفيس بوك.

تضمن ذلك المنشور وقالت مفيش ممثلة سلمت من لسانك ولا انتقاداتك اللاذعة طول الوقت في اللوكيشنات وخصوصا الممثلات صغيرات السن الواعدات أو النجمات الصغيرات في اللوكيشنات ما بيعجبكش العجب تنتقد حتى عفويتهم وحتى أزيائهم كمان.

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واستكملت كلامها وقالت لك وقائع عديدة مؤسفة وتتدخل في كل صغيرة وكبيرة وتتدخل في شؤون المخرج والإنتاج وتتفلسف طول الوقت وتهدر وقتهم وتشفط الأكسجين من اللوكيشن وجاي تقول شغلوني وجربوني طب غير من نفسك أولا عشان محدش عنده طاقة وطوله بال ليك.

ويذكر أن الفنان عبد الرحمن أبو زهرة قد تحدث وقال بأنه يعاني من قلة الأعمال التي تعرض عليه في الفترة الأخيرة وقال بأن المخرجين بدأوا الاستغناء عنه كما طالب بضرورة الاستعانة به.

وتابع من خلال كلامه وقال بانه في شهر مارس الماضي احتفل بمرور 60 عام على احترافه الفن وقال أنا لو ممثلتش أطق أموت فأنا أعشق المسرح والتلفزيون والإذاعة وعندي خبرة طويلة بفروع التمثيل.

ومن جانبه، عبر الكاتب والسيناريست مدحت العدل، عن غضبة الشديد مت الفنانه عفاف مصطفى، بعد مهاجمه الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، بعد أن وصفته بأنه يشفط الأكسجين من التصوير، واضطرات عفاف مصطفى من حذف المنشور بعد تدخل من نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي.

وغرد مدحت العدل، عبر تويتر قائلا: “خرجت علينا سيدة تطلق علي نفسها فنانة لتنال من قيمة وقامة العظيم والأستاذ الكبير عبد الرحمن أبوزهرة ..الحقيقة أنا لا أعرفها ولا اريد ذكر إسمها – أعتقد أن تصريحها تريد به الشهرة- ولكني اشهد ان الفنان الكبير وقد عملنا معاً إنساناً عظيماً فناً وخلقاً و موهبةً”.