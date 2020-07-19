أحمد سعد: خناقة شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب مصطنعة

رنا صلاح الدين - تحدث الفنان المصري أحمد سعد، عن كواليس أعماله الفنية، وحقيقة تدخله للصلح بين الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب وزوجها الفنان حسام حبيب.

أحمد سعد، قال في لقاء خاص له مع برنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامي رامي رضوان، والمذاع عبر فضائية " دي إن سي"، إنه كل أغانيه تحمل طابع الحزن، وهذا أثر على حضوره الأفراح، لذا قرر أن يغني رومانسي فيما بعد، مشيرا إلى أنه قدم أشكال كثيرة من الفن شعبي ورومانسي.

وذكر أحمد سعد أن سبب غيابه لفترات، هو لكي يقدم فنا مميزا وبسبب الظروف، كما أنه يعاني بعض الفترات من مشاكل.

وعن أغنيته الجديدة مع الفنان حسن شاكوش بأغنية "بيتعملي ميت حساب"، قال: "سنقدم ما يحبه الناس وستكون بشكل يناسب المهرجانات والجمهور، ونقابة المهن الموسيقية تبحث في الموضوع".

وتابع: "لست مع منع أغاني المهرجانات، لكن لي الوقت نفسه هناك أغاني مهرجانات غير لائقة وتؤثر على الأطفال فمزمار عبدالسلام رقص الناس كلها".

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أحمد سعد وحسن شاكوش

وعن المشكلة التي دارت حول الفنان حسام حبيب، والفنانة شيرين عبدالوهاب، قال: "شيرين وحسام حبيب من أعز أصحابي، وبقعد أعمل شخصيات تضحك تفكرنا بأيام زمان، وفجأة وجدت أخبار عن خناقة شيرين وحسام حبيب".

أحمد سعد وشيرين عبدالوهاب

وتابع: "لم أقف أبدا في مشكلة تخص شيرين وحسام حبيب وشيرين لو عندها مشكلة مش هتكلمني، هتكلم حد أهدى مني والموضوع كله مصطنع".