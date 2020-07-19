أحدث ظهور لـ هنا الزاهد وأحمد فهمى عبر انستجرام

القاهرة - لايف ستايل
نشرت هنا الزاهد صورة جديدة عبر خاصية الاستوري عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".
وظهرت هنا الزاهد بصورة من الشارع برفقة زوجها احمد فهمي
ومن الناحية الجمالية، اعتمدت هنا الزاهد فى الماكياج على جمال بشرتها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج الفاتح الذى يتناسب مع إطلالتها.
وتركت شعرها الذهبى الطويل منسدلا بطريقة الكيرلي الطبيعي الذى يبرز جمال أنوثتها.
يذكر أن هنا الزاهد شاركت مؤخرا في بطولة فيلم قصة حب مع عدد من نجوم الفن من بينهم أحمد حاتم وحنان سليمان وعلا رشدي وياسر الطوخي قصة وإنتاج ياسر صلاح، سيناريو وحوار أماني التونسي، وإخراج عثمان أبو لبن.
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