منة فضالى تبهر جمهورها في أحدث ظهور

شاركت الفنانة منة فضالي متابعيها ب صور جديدة لها وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات كالاتى :

صباح الفل - القمر - منورة

تشارك منة فضالي في فيلم "زنزانة 7" من بطولة النجوم احمد زاهر، نضال الشافعي، عبير صبري، مايا نصري، ايهاب فهمي، احمد التهامي، منه فضالي، اخراج ابرام نشأت.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار من الأكشن والإثارة، ويشارك فى العمل مجموعة من النجوم أبرزهم أحمد زاهر ومايا نصرى ومحمد رضا، بالإضافة إلى الوجوه الجديدة أيمن كشك، وأشرف عبد العزيز

Advertisements

قد يهمك أيضا:

أحمد زاهر ونضال الشافعي ومنة فضالي يستكملون تصوير “زنزانة 7” في 6 أكتوبر

أحمد زاهر يؤكّد أنّه احتاج إلى 15 يومًا للخروج مِن "فتحي" في "البرنس"