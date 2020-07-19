شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله ينتهى من تصوير دوره فى فيلم "موسى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الفنان صلاح عبد الله من تصوير مشاهده في فيلم "موسى"، للنجم كريم محمود عبد العزيز، للمخرج بيتر ميمى، ويجسد دور والده خلال الأحداث بينما يجسد كريم دور طالب جامعى متفوق فى كلية الهندسة، إلا أنه يعانى من مرض نفسى، جراء تعرضه للظلم من بعض الأشخاص، ما يدفعه لتصميم إنسان آلي للانتقام ممن ظلموه، وتتوالى الأحداث في أجواء من الأكشن والإثارة.

فيلم "موسى" تدور أحداثه في إطار خيالي حيث يتم اختراع أول روبوت في الشرق الأوسط، وخلال الأحداث ويمر الأبطال بظروف وأمور تنقلب ضدهم ويشارك في بطولته كل من الفنان إياد نصار وأحمد مالك وأحمد حاتم وكاظم نبيل وعمر الشناوى.

وكان آخر ظهور للفنان صلاح عبد الله في مسلسل "اتنين في الصندوق"، للنجمين حمدى الميرغنى وأوس أس – محمد أسامة، إخراج محمد مصطفى، وتأليف لؤى السيد، وشارك في بطولته كل من بيومى فؤاد وحجاج عبد العظيم ومحمود البزاوى وأخرون من النجوم.

ودارت أحداثه حول التوأم "شوقي وزيكا" توغيير حياتهما للأفضل حيث يريد "زيكا" أن يصبح مغني ويريد "شوقي" أن يكون ممثل، بالإضافة لرغبة كل منهما في الزواج ممن يحبها، لكن عملهما في جمع القمامة يعوق ذلك، بينما يكتشف ممادو زعيم دولة زمبيزي سر بأنه أنجب توأم وأنهما في مصر.