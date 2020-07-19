شاهيناز تخطف أنظار متابعيها بـ ماكياج جذاب

نشرت المطربة شاهيناز صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت شاهيناز مرتدية فستان أسود قصير، ابراز رشاقتها بإطلالة جذابة، وتركت شاهيناز خصلات شعرها الأسود منسدلا بطريقة ناعمة أعلى الكتف.

وأما من الناحية الجمالية وضعت شاهيناز سعيد المكياج الصارخ، فاختارت اللون الأحمر الداكن في الشفاه، مع رسم العين بالآيلانير الأسود.

طرحت الفنانة شاهيناز، مؤخرًا اغنية جديدة بعنوان "حياتي احلي" من ألبومها الجديد "حياتي احلي"، وذلك على عدد من المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعى.

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وتعد أغنية حياتي أحلى الأغنية الثالثة من أغنيات ألبوم شاهيناز الجديد حياتي أحلى وحققت الأغنية نسبة استماع ومشاهدة مرتفعة بعد طرحها بساعات قليلة، وهي من كلمات محمد عبد الحميد وألحان وتوزيع آدم حسين.

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