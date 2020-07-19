محمد رمضان يحصد 3.7 مليون مشاهدة بـ تيك توك

حققت أغنية تيك توك لـ الفنان محمد رمضان، 3 مليون و736 ألف مشاهدة، منذ طرحها عبر القناة الرسمية له على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، في 16 يوليو.

تقول كلمات أغنية تيك توك لـ محمد رمضان:"فى حاجة مش واصلالك .. خليني اوضحهالك .. فيه شغل ، فيه كاش ، في أغاني ، في أفلام .. مفيش وقت علشان افضالك .. الوقت بيجري منى .. Tik Tok , Tik Tok".

عايزة حب أنا مش فاضي .. زعلانة منى وده العادى .. فبخدها عالهادى .. يا بت انتى مراتى ..اتقابلنا، وافترقنا، اشتغلنا، وانشغلنا .. عاملة دوشة، عاملة أزمة .. انتى طالق لو اتكرر الكلام ده".

أنا مشغول .. جدولى مقفول .. عايزة تشوفينى، تقابلينى، تسمعينى .. تعاليلى حفلتى على طول! .. Tik Tok, Tik Tok".

Advertisements

قد يهمك أيضا:

محمد رمضان يستعرض صعود أغنية تيك توك فى الدول العربية

عدى الكلام لـ سعد لمجرد تتخطى 4 ملايين مشاهدة على يوتيوب