مايا نصري تبرز جمالها بإطلالة كاجوال عبر "انستجرام"

نشرت الفنانة مايا نصرى صورة لها من خلال حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وظهرت مايا نصرى بإطلالة كاجوال، حيث كانت ترتدى سترة باللون الاسود وبنطلون جينز وتركت شعرها الأسود منسدلا على كتفيها، وعلقت على الصورة: "المشي ألف ميل لتحقيق حلمك.. لا تنظر للخلف .. دائما للأمام .. لأنك تستطيع أن تؤمن ".

وتستأنف النجمة مايا نصري وفريق عمل فيلم "زنزانة 7" تصوير المشاهد المتبقية من العمل خلال تلك الأيام.

الفيلم كان يحمل اسم "المحترف" قبل تغييره إلى "زنزانة 7"، وهو من تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت.

Advertisements

وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والإثارة، ويشارك فى العمل مجموعة من النجوم أبرزهم أحمد زاهر ومايا نصرى ومحمد رضا، بالإضافة إلى الوجوه الجديدة أيمن كشك، وأشرف عبد العزيز

قد يهمك أيضا:

مايا نصري ضيفة هشام عباس ببرنامج شريط كوكتيل

أحمد زاهر ونضال الشافعي يواصلان تصوير «زنزانة 7»